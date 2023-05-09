Артем Милевский остается ярым поклонником футбола, хотя сам уже давно не играет.

Милевский с детства за Реал / Фото из соцсетей

Бывший форвард Динамо и сборной Украины показал свои приготовления к нынешнему полуфиналу Лиги чемпионов между Реалом и Манчестер Сити.

Милевский превратил поздравление с Пасхой в разборки: "Это вы уе*али, клоуны, а я здесь до победного"

Милевский никогда не скрывал, что является фанатом мадридского клуба. Артем уже надел ретрофутболку Реала и написал в соцсетях: "Бланкос сегодня!"

Добавим, что стартовый свисток встречи Реал – Манчестер Сити прозвучит в 22:00 по киевскому времени. Ответный матч на поле "горожан" состоится 17 мая. В другом полуфинале ЛЧ сойдутся Милан и Интер.

Реал Мадрид – Манчестер Сити: анонс матча 1/2 финала Лиги чемпионов