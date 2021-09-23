Ливень голов начался еще в первом тайме. Реала дублем отметился Марко Асенсио, а еще один гол забил Карим Бензема. Балеарцы ответили точным ударом Ли.

Реал благодаря феерии Бензема и хет-трику Асенсио уничтожил Мальорку и возглавил турнирную таблицу Ла Лиги

После перерыва команда Карло Анчелотти оформила еще три взятия ворот. По голу в свой актив записали Бензема, Иско и Асенсио. Для последнего это второй хет-трик в карьере и первый в футболке Реала. Марко стал лишь шестым игроком "сливочных", который оформил хет-трик в XXI веке в матче Ла Лиги.

Есть повод для празднования и у Бензема. Карим забил 200-й гол в чемпионате Испании, войдя в топ-10 бомбардиров турнира за всю его историю. 33-летний француз демонстрирует отличную форму на старте сезона. За 6 туров Бензема набрал 15 очков по системе "гол+пас" (8+7). Это рекордный показатель для топ-чемпионатов Европы в текущем столетии.

Реал набрал 16 очков и единолично возглавляет турнирную таблицу Примеры. Мальорка замыкает топ-10, имея в активе 8 зачетных пунктов.

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