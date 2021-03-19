"Мы знаем трудности на этом уровне. Это будет очень сложно, особенно физически.

Ливерпуль – Реал: Клопп вспомнил финал Лиги чемпионов в Киеве

Я не могу сказать, хорошая это или плохая жеребьевка. Все меняется. Посмотрите на Ливерпуль, они плохо играли, но сейчас у них все в порядке. Мы тоже были на исходе, но теперь мы здесь", – цитирует Зидана Marca.

Напомним, первая встреча этих соперников в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов состоится 6 апреля. Последний раз Реал и Ливерпуль встречались в мае 2018-го в Киеве (3:1), разыгрывая трофей ЛЧ.

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