"Это сильно помогает, если вы дольше работаете вместе в обороне. Вся линия играла против Арсенала очень решительно, все чувствовали ответственность. Завтра этот момент столкнется с подходящим испытанием. Этот соперник требует организованной игры в обороне, и нам нужно доказать, что мы на правильном пути.

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Наша команда создана для подобных игр. Мы будем противостоять команде, играющей в футбол, это поможет нам, подарит шанс. Все говорят, что мадридский Реал является фаворитом, а у нас нет проблем с ролью претендента.

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Я не настолько полон решимости доказать миру, насколько мы сильны, я хочу показать нашим фанатам, что мы продолжаем бороться. Мы хотим выдавить из этого сезона максимум. Недавно мы создали лучший фундамент и все еще ведем борьбу.

Завтра мы должны бросить вызов Реалу, действительно переживающему хороший омент. Очень опытная команда. Если кто-то и знает, как выиграть Лигу чемпионов, то это Мадрид", – цитирует немца официальный сайт УЕФА.

К слову, матч 1/4 финала Лиги чемпионов Реал – Ливерпуль состоится во вторник, 6 апреля. Начало поединка в 22:00.

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