Реал – лидер по количеству подписчиков в трех главных соцсетях, Роналду имеет больше любого европейского клуба

УЕФА опубликовал финансовый отчет, в котором исследовал популярность клубов и футболистов в ведущих соцсетях по состоянию на ноябрь 2018-го.

Мадридский Реал – самый популярный клуб в соцсетях. "Сливочные" лидируют по количеству подписчиков и в Twitter* (31 миллион), и в Facebook (110 миллионов), и в Instagram (65 миллионов). В сумме – более 206 млн. На втором месте с очень незначительным отставанием во всех соцсетях идет Барселона – 194 млн фолловеров. Замыкает топ-3 Манчестер Юнайтед – 117 млн.

Реал стал первым клубом, который собрал более 100 млн подписчиков в Facebook, 50 млн в Instagram и 25 млн в Twitter

Впрочем, ни один европейский клуб не может сравниться по популярности с Криштиану Роналду – 344 миллиона суммарно с трех соцсетей. Конечно же, он лидирует и среди футболистов. Второй Неймар – 208 млн, а Лео Месси только третий – 191 млн (аргентинца нет в Twitter).

Характерная особенность заключается в том, что игроки намного интереснее людям в Instagram. Если взять топ-10 самых популярных клубов в этой соцсети, то только Реал превосходит своего наиболее зафолловленного игрока по подписчикам. Ювентус (18 млн) и рядом не стоит с Роналду (145 млн), Барселоне (62 млн) далеко до Месси (101 млн), ПСЖ (17 млн) меньше интересует молодых пользователей, чем Неймар (105 млн).

Ювентус набрал 3,5 млн новых подписчиков в Instagram после трансфера Роналду

В Facebook картина противоположная. Здесь более взрослая аудитория, которая предпочитает новости из стана команд перед яркими фото и лайфстайлом. Рассматриваем топ-15 самых популярных клубов в соцсети и видим, что только два из них имеют меньше подписчиков, чем их наиболее залайканный футболист. Не сложно догадаться, что это Роналду (132 млн) и Неймар (61 млн), а "страдают" Юве (36 млн) и ПСЖ (36 млн) соответственно. Зато Реал (110 млн) более чем в три раза бьет собственного топ-футболиста, МЮ (74 млн) – более чем в десять раз.

В Twitter подобного дисбаланса незаметно. Солидно выделяется тот же Криштиану (76 млн), ну и Неймар (42 млн). В остальном – все достаточно ровно.

В топ-15 клубов трех главных соцсетей нет ни одного представителя УПЛ. В общем набор стандартный: топ-5 от АПЛ (без Тоттенхэма, МЮ везде лидер), топ-2 + Атлетико из Ла Лиги, два главных клуба Бундеслиги, Ювентус и миланские гранды из Серии А и ПСЖ. Очень интересно, что везде выделяется и турецкое трио (Галатасарай, Фенербахче, Бешикташ), с которым слухами связывают Евгения Коноплянку.

*Учитываются подписчики только основного аккаунта

Топ-10 клубов УПЛ по подписчикам в соцсетях: "Шахтер" лидирует, у "Олимпика", "Динамо" и "Зари" наибольший прирост