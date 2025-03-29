Реал – Леганес: Лунин в основе, Винисиус в запасе – стартовые составы и онлайн-трансляция матча Ла Лиги
Реал принимает Леганес в 29-м туре чемпионата Испании. Стартовые составы и онлайн-трансляция матча – в этой новости на "Футбол 24".
Матч между Реалом и Леганесом начнется в 22:00 по киевскому времени. В прямом эфире встречу можно посмотреть на Megogo при условии наличия подписки.
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В основе на эту встречу, как и обещал Анчелотти, выйдет Андрей Лунин, поскольку Тибо Куртуа пребывает в лазарете. А вот Винисиус довольно неожиданно оказался на скамейке запасных.
Стартовый состав Реала: Лунин – Васкес, Асенсио, Рюдигер, Гарсия – Модрич, Камавинга – Беллингем, Гюлер, Диас – Мбаппе.
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