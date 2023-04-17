"Мы мотивированы, как всегда в матчах этого турнира. Нам нужно идеальное выступление, потому что мы все знаем, что в этом турнире может случиться все что угодно. Мы не забегаем наперёд, идём от игры к игре, наша цель – полуфинал. Если мы нам удастся снова выйти в полуфинал Лиги чемпионов, это будет впечатляющим достижением. Реал – король этого соревнования.

"Деньги на ветер": Бёли в раздевалке Челси "наехал" на Мудрика и Ко

Иногда ты уверен, что у тебя есть четкий стартовый состав. Но в один из дней другие игроки сыграют так, что твоё мнение в этом вопросе меняется. Реал – команда с глубиной состава, поэтому думать только про 11 игроков было бы неуважительно от отношению к остальным. У нас есть больше 11 игроков, которые заслуживают того, чтобы играть прямо сейчас.

Визит Тодда Бёли в раздевалку? Челси переживает трудный момент, но это делает завтрашнюю игру для них хорошей возможностью исправить ситуацию. Я думаю, что речь владельца может стать важной мотивацией для игроков. Я бы не испытывал дискомфорт из-за желания босса общаться со мной после каждого матча. Владелец клуба имеет на это право".

Анчелотти изменил позицию Крооса на поле, поместив его в центр полузащиты, и самому игроку новая позиция не очень нравится.

"Я не думаю, что для него это сильно изменится, потому что его функции как при атаке, так и при обороне не изменились. В современном футболе приходится защищаться всем составом, поэтому он должен отрабатывать в обороне вне зависимости от того, играет ли он на позиции опорного полузащитника или на другой позиции", – приводит слова Анчелотти Managing Madrid.

В первом матче Реал одолел Челси со счётом 2:0. Ответная встреча состоится в Лондоне во вторник, 18 апреля.

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