Накануне финала Кубка Испании "бланкос" хотели заменить судейскую бригаду, поскольку руководство клуба считает, что рефери матча "предвзяты". Журналист Льюис Флакер раскритиковал Реал за шумиху, которая разгорелась в прессе.

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"Реал – самый маленький большой клуб в мире. Он становится королем истерик. Не знаю, что привело Мадрид к реальности, в которой им кажется, что это лучший способ существования", – сказал обозреватель Барселоны на Cadena SER, диктор и журналист Льюис Флакер.

Напомним, что Реал и Барселона сыграют в финале Кубка Испании сегодня, 26 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по киевскому времени.

Барселона – Реал Мадрид: анонс финала Кубка Испании Реал Мадрид: анонс финала Кубка Испании