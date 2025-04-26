"Реал – король истерик": именитый каталонский журналист унизил мадридцев после судейского скандала
Попытка Реала заменить бригаду арбитров и раздувание скандала вызвали возмущение СМИ.
Накануне финала Кубка Испании "бланкос" хотели заменить судейскую бригаду, поскольку руководство клуба считает, что рефери матча "предвзяты". Журналист Льюис Флакер раскритиковал Реал за шумиху, которая разгорелась в прессе.
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"Реал – самый маленький большой клуб в мире. Он становится королем истерик. Не знаю, что привело Мадрид к реальности, в которой им кажется, что это лучший способ существования", – сказал обозреватель Барселоны на Cadena SER, диктор и журналист Льюис Флакер.
Напомним, что Реал и Барселона сыграют в финале Кубка Испании сегодня, 26 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по киевскому времени.
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