"Слухи о Реале – честь для меня, ведь это команда моей мечты. Это самый большой клуб мира, и я мечтаю о том, чтобы играть за него", – приводит слова Фофана Marca.

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Отметим, что в конце трансферного окна в Реал перешел близкий друг защитника Лестера – Эдуардо Камавинга. Сейчас Фофана не может помочь своей команде на футбольном поле, так как получил ужасную травму во время предсезонной подготовки.

К слову, в прошлом сезоне Уэсли провел 42 матча за Лестер во всех турнирах, записав в свой актив 1 ассист.

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