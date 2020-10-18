Новичок элиты ошарашил звездных хозяев на 16 минуте. Ветеран Негредо сделал удобную скидку на Энтони Лосано, который смог переиграть Куртуа.

Реал Мадрид сенсационно уступил Кадису, Атлетико благодаря голу Суареса уверенно победил Сельту

Кадис не захотел ограничиваться одним голом и продолжал давить на ворота Реала. Свои моменты были и у "сливочных", но счет больше не менялся. 0:1 – команда Зидана сенсационно терпит первое поражение в сезоне.