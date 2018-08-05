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Реал – Ювентус: Бейл отличился невероятным голом в ворота туринцев

10:11 81 Читати українською
Реал – Ювентус: Бейл отличился невероятным голом в ворота туринцев
Гарет Бейл (справа) / ФК Реал Мадрид

Вингер Реала Гарет Бейл мощным ударом из-за пределов штрафной поразил ворота Войцеха Щенсны.

В матче Международного кубка чемпионов Реал – Ювентус (3:1) "бланкос" пропустили первые. Автоголом отличился Дани Карвахаль.

Реал – Ювентус – 3:1 – видео голов и обзор матча

Однако, благодаря роскошному голу Гарета Бейла клуба удалось восстановить паритет в матче.

Валлиец принял мяч и из-за пределов штрафной поразил ворота "Старой Синьоры", не оставив шансов Войцеху Щенсны.

Стоит отметить, что на 64-й минуте поединка на поле вышел украинский голкипер Андрей Лунин и совершил несколько сейвов.

Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
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Реал Мадрид - Ювентус: Воскресенье 05 августа 2018

Реал Мадрид
Матч окончен
3 : 1
Ювентус
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Реал Мадрид - Ювентус Реал Мадрид Реал Мадрид Мир Видеоновости Гарет Бейл Гарет Бейл Ювентус Ювентус
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