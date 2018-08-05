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Реал – Ювентус – 3:1 – видео голов и обзор матча

09:00 779 Читати українською
Реал – Ювентус – 3:1 – видео голов и обзор матча
Реал – Ювентус – 3:1 / ФК Реал Мадрид

Реал уверенно одолел Ювентус в матче Международного кубка чемпионов, Андрей Лунин отыграл часть поединка. Смотрите видео голов и обзор матча.

Реал обыграл Ювентус благодаря дублю Марко Асенсио и голу Гарета Бейла. Итальянцы открыли счет благодаря автоголу Карвахаля, однако Реал сумел склонить чашу весов в свою пользу.

Андрей Лунин вышел на замену на 64-й минуте и сохранил свои ворота "сухими".

Лунин стал частью нового явления в Реале – 6 "детей", которые приближают будущее и меняют трансферный вектор

Международный кубок чемпионов

Реал – Ювентус – 3:1

Голы: Бейл, 39, Асенсио, 47, 56 – Карвахаль, 12 (автогол)

Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
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Реал Мадрид - Ювентус: Воскресенье 05 августа 2018

Реал Мадрид
Матч окончен
3 : 1
Ювентус
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Мир Ювентус Ювентус Реал Мадрид Реал Мадрид Видеоновости Реал Мадрид - Ювентус Андрей Лунин Андрей Лунин
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