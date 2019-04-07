Реал – Эйбар – 2:1 – видео голов и обзор матча

Реал победил Эйбар в поединке 31-го тура Примеры. Смотрите видео голов и обзор матча Реал – Эйбар.

Чемпионат Испании 2018/2019, 31 тур

Реал – Эйбар – 2:1

Голы: Бензема, 59, 81 – Кардона, 39

Гости открыли счет в конце первого тайма, отличился Кардона. Однако во второй половине игры дубль Карима Бензема принес Реалу тяжелую победу. К слову, этот матч стал 100-м для Зинедина Зидана в Примере на посту наставника "бланкос".

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Реал набрал 60 очков и остался на третьей позиции, приблизившись ко второму Атлетико на два зачетных балла. Эйбар с 39 пунктами идет одиннадцатым.