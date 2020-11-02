"Это матч группового раунда, но он очень важен и для нас, и для соперника. Задача – идти вперед и выйти из группы. Мы знаем, что нас ждет встреча с командой, которая доказала свою силу в последние годы.

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Мы относимся к Реалу с большим уважением, но хотим сыграть за счет своих козырей.

Зинедин Зидан – исключительная личность. Как об игроке о нем не стоит даже заикаться, все мы его прекрасно знаем. Он всегда работал без отдыха, был на тренировках в первых рядах, несмотря на свой природный талант. Это замечательный человек. Могу сказать о нем только хорошее. Его всегда все будут только любить", – цитирует Конте сайт УЕФА.

Встреча Реала и Интера состоится 3 ноября, начало в 22:00.

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