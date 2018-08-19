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Реал – Хетафе: Лунин не попал в заявку на матч

14:07 90 Читати українською
Реал – Хетафе: Лунин не попал в заявку на матч
Лунин не сыграет в первом туре Примеры / фото ФК Реал Мадрид

Наставник Реала Хулен Лопетеги объявил список из 19 футболистов, которые заявлены на матч 1 тура Примеры 2018/19 против Хетафе. Украинец Андрей Лунин не попал в заявку.

Украинский голкипер Андрей Лунин не примет участия в матче 1 тура чемпионата Испании Реал – Хетафе. Хулен Лопетеги не включил экс-вратаря Зари в заявку на поединок, информирует официальный сайт "Королевского клуба".

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Зато в заявке есть Кейлор Навас, Тибо Куртуа и Кико Касилья. Напомним, Андрей Лунин провел несколько предсезонных матчей в составе Реала и получил неплохую оценку за свою игру. Однако после подписания мадридцами Тибо Куртуа будущее голкипера в Мадриде под вопросом – сообщалось, что украинец может уйти в аренду.

Матч Реал – Хетафе начнется сегодня в 23:15.

Испания1 турСантьяго Бернабеу (Мадрид)

Реал Мадрид - Хетафе: Воскресенье 19 августа 2018

Реал Мадрид
до матча
8
час
:
6
мин
Хетафе
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