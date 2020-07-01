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Реал – Хетафе: Азар не попал в заявку мадридцев – известны причины

1 июля 17:58 - Читати українською
Реал – Хетафе: Азар не попал в заявку мадридцев – известны причины
Бейл, Куртуа, Азар / Фото ФК Реал

Королевский клуб выбрал игроков, которые будут защищать цвета команды в рамках 33-го тура Ла Лиги.

79’ Серхио Рамос
 
79’ Серхио Рамос

Наставник Реала Зинедин Зидан выбрал 24-х игроков, которые попали в заявку "сливочных" на поединок против Хетафе. В списке не нашлось места для звездного хавбека Эдена Азара.

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По информации Marca, тренерский штаб мадридцев считает, что 29-летний бельгиец еще не набрал свою оптимальную форму после травмы, и не хочет рисковать здоровьем полузащитника.

Напомним, после 33-х туров Реал опережает Барсу на одно очко, но у мадридцев еще есть игра в запасе против Хетафе, которая состоится 2 июля, начало в 23:00.

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Теги
Испания Реал Мадрид - Хетафе Реал Мадрид Реал Мадрид Зинедин Зинедин Зидан Эден Эден Азар
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