Реал – Хетафе: Азар не попал в заявку мадридцев – известны причины

Королевский клуб выбрал игроков, которые будут защищать цвета команды в рамках 33-го тура Ла Лиги.

Наставник Реала Зинедин Зидан выбрал 24-х игроков, которые попали в заявку "сливочных" на поединок против Хетафе. В списке не нашлось места для звездного хавбека Эдена Азара.

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По информации Marca, тренерский штаб мадридцев считает, что 29-летний бельгиец еще не набрал свою оптимальную форму после травмы, и не хочет рисковать здоровьем полузащитника.

Напомним, после 33-х туров Реал опережает Барсу на одно очко, но у мадридцев еще есть игра в запасе против Хетафе, которая состоится 2 июля, начало в 23:00.

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