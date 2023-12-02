Украинец Андрей Лунин снова сыграет за Реал. Смотрите стартовые составы Реала и Гранады, а также где смотреть матч 15-го тура Ла Лиги.

Несмотря на заявления Анчелотти о том, что Кепа восстановился от травмы, все же именно Андрей Лунин будет защищать ворота Реала в поединке против Гранады. Матч вживую можно посмотреть на MEGOGO.

"Лунин может стать номером 1": Сабо выбрал неожиданный топ-клуб для украинского кипера Реала

Стартовый состав Реала: Лунин – Карвахаль, Рюдигер, Алаба, Менди – Вальверде, Кроос, Браим Диас – Родриго, Беллингем, Хоселу.

Стартовый состав Гранады: Фернандес – Санчес, Манафа, Микель, Торрент, Нева – Узуни, Гумбау, Руис, Сарагоса – Бойе.

Добавим, что поединок начнется в 19:30 по киевскому времени. Сейчас Реал второй в чемпионате с 35 очками, но у первой Жироны на 1 сыгранный поединок больше.

Жирона вырвала победу у Валенсии в украинском дерби – Довбик и Цыганков возглавили таблицу, Яремчук получил крохи