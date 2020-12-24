До перерыва команды только обменялись опасными моментами. На выпад гостей с неудачным выстрелом Пуэртаса мадридцы ответили ударом Бензема рядом со штангой.

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Во второй половине "сливочные" заиграли активнее. Мог элегантно забить Асенсио, но Гранаду спасла штанга. Зато Руй Сильва парировал выпады Бензема и Вальверде. Но справиться с Каземиро португальский кипер не смог – бразилец головой вколотил мяч в сетку после подачи Асенсио от линии поля. А уже в добавленное арбитром время Карим Бензема сместился с фланга в центр и пробил точно в угол с линии штрафной – 2:0!

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