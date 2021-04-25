Главный тренер Реала Зинедин Зидан получил две новости из лазарета накануне ЛЧ: хорошую и не очень.

Тони Кроос в воскресенье, 25 апреля, провел полноценную тренировку в общей группе "сливочных". Немец уже готов к матчу против Челси, информирует AS.

Реал – Челси: УЕФА назначил арбитра на первый полуфинальный матч Лиги чемпионов

А вот участие Ферлана Менди в первом полуфинале Лиги чемпионов под вопросом. Француз полностью не восстановился от мышечного повреждения и пропустил воскресное занятие.

К слову, противостояние Реала с Челси состоится 27 апреля и 5 мая. Стартовые свистки прозвучат в 22:00. Другую полуфинальную пару составляют ПСЖ и Манчестер Сити.

"Зінченко показав, чому Гвардіола йому довіряє": українця сварять і знайшли прогрес перед 1/2 ЛЧ та битвою за трофей