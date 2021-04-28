"Во втором тайме мы были намного лучше, значительно лучше организовали игру. Они начали сильно и быстро, но я считаю, что результат справедлив.

Реал — Челси – 1:1 – видео голов и обзор матча

Мы хотели прессинговать один на один, но когда это не получается хорошо, то все становится тяжелым. После того, как мы забили, стали лучше и лучше контролировали игру. Мы "живы" и переходим ко второму матчу с идеей победы. В общем, довольны сегодняшним вечером. Мы знаем, что Челси сильный на половине поля соперника, они очень конкурентные и не уступают. Недаром эта команда попала в полуфинал", – цитирует Зидана официальный сайт УЕФА.

Добавим, что ответный матч в Лондоне состоится уже в следующую среду (5 мая).

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