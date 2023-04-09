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Челси знает, как побеждать Реал: Украине нужно болеть против… Мудрика

Для того, чтобы побороться за качественный термос с брендовой маркировкой, нужно просто в комментариях под этим видео спрогнозировать счет матча Реал – Челси. ВАЖНО – свои прогнозы пишите в комментариях именно на YouTube, а не под этой новостью или в других соцсетях "Футбол 24".