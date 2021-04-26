"Мы в полуфинале Лиги чемпионов. Это очень требовательная стадия турнира. Многое будет зависеть от мелочей. Мы должны сыграть безупречно, думая о победе с самого начала. Сделаем все, чтобы добиться положительного результата.

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У Челси сбалансированная команда. У них классные игроки. Они могут действовать по-разному. Важно адаптироваться к игре быстрого и опасного соперника. Мы должны хорошо обороняться, работать как одно целое и не оставлять сопернику свободных зон.

Куртуа проводит очень хороший сезон. Мы должны привыкнуть к изменению игровых схем по ходу матчей. Это непростая задача, но мне это нравится. Футболисты хорошо знают друг друга. Когда нужно обороняться, мы делаем это все вместе. Важно, чтобы мы все хорошо выполняли свою работу", – цитирует Варана сайт УЕФА.

Напомним, первая встреча между этими соперниками состоится 27 апреля, ответный матч запланирован на 5 мая.

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