Стало известно, кто будет обслуживать первый поединок 1/2 финала самого престижного турнира Европы с участием испанского и английского грандов.

Встречу Реала и Челси доверили бригаде арбитр во главе с Данни Маккели, информирует официальный сайт УЕФА.

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Помогать нидерландскому рефери будут ассистенты Хессел Стеегстра и Ян де Врис. Роль четвертого арбитра будет выполнять Орель Гринфельд, а за VAR будет отвечать Кевин Блом.

К слову, противостояние Реала с Челси состоится 27 апреля, стартовый свисток прозвучит в 22:00. Ответный матч запланирован на 5 мая. Другую полуфинальную пару составляют ПСЖ и Манчестер Сити.

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