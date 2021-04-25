Реал – Челси: УЕФА назначил арбитра на первый полуфинальный матч Лиги чемпионов
Стало известно, кто будет обслуживать первый поединок 1/2 финала самого престижного турнира Европы с участием испанского и английского грандов.
Встречу Реала и Челси доверили бригаде арбитр во главе с Данни Маккели, информирует официальный сайт УЕФА.
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Помогать нидерландскому рефери будут ассистенты Хессел Стеегстра и Ян де Врис. Роль четвертого арбитра будет выполнять Орель Гринфельд, а за VAR будет отвечать Кевин Блом.
К слову, противостояние Реала с Челси состоится 27 апреля, стартовый свисток прозвучит в 22:00. Ответный матч запланирован на 5 мая. Другую полуфинальную пару составляют ПСЖ и Манчестер Сити.
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