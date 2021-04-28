Форвард Реала Карим Бензема в первом полуфинале Лиги чемпионов против Челси превзошел достижение своего экс-одноклубника Криштиану Роналду.

Гол в ворота Челси позволил Бензема стать самым возрастным бомбардиром Реала в полуфиналах ЛЧ – на момент игры французу исполнилось 33 года и 129 дней, сообщает твиттер УЕФА.

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Предыдущий рекорд принадлежал Криштиану Роналду – 32 года и 86 дней. Кроме этого, Бензема забил уже в четвертом полуфинале Лиги чемпионов – до этого от француза страдали исключительно немецкие гранды (дортмундская Боруссия и дважды Бавария.

Напомним, Реал и Челси не смогли выявить сильнейшего в первом полуфинале – игра завершилась со счетом 1:1. Ответный матч запланирован на 5 мая.

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