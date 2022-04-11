Наставник "сливочных" рассказал о подготовке к ответному матчу 1/4 финала ЛЧ против действующих победителей турнира, которые уже завтра могут сложить полномочия.

"Понятно, что игра будет тяжелой, несмотря на счет первого матча. Все это понимают. Надо сыграть так же, как в Лондоне, но, возможно Реалу, придется играть иначе. Челси – очень сильный соперник, которого нужно уважать. Они будут сражаться за полуфинал.

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Шансы Реала выиграть Лигу чемпионов? Выйти в финал турнира очень сложно – не все команды могут это сделать, но мы можем. У этой команде есть все, она способна на большие вещи. Я говорил об этом еще в начале сезона", – цитирует Анчелотти AS.

Напомним, поединок Реал – Челси стартует 12 апреля в 22:00 по Киеву. Первый матч на Стемфорд Бридж завершился победой мадридцев 3:1 – хет-трик в активе Карима Бензема.

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