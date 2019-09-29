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Реал – Брюгге: участие Марсело под вопросом, Иско может сыграть в матче Лиги чемпионов

18:25 16 Читати українською
Реал – Брюгге: участие Марсело под вопросом, Иско может сыграть в матче Лиги чемпионов
Марсело / ФК Реал Мадрид

Марсело еще не до конца восстановился после травмы и занимался по индивидуальной программе, Иско имеет шансы сыграть в матче 2 тура группового этапа Лиги чемпионов против Брюгге.

 

Реал провел тренировку сегодня, 29 сентября. Игроки, участвовавшие в мадридском дерби с Атлетико (0:0), занимались восстановительной работой.

Атлетико – Реал – 0:0 – видеообзор матча

Как сообщает Marca, Марсело занимался индивидуально, его участие в матче с Брюгге под вопросом. Иско предварительно может сыграть против обидчика Динамо.

Матч Реал – Брюгге состоится 1 октября в 22:00 по киевскому времени.

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