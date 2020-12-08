Форвард Реала Лука Йович не сыграет в ближайших поединках мадридского клуба.

Как сообщает официальный сайт "сливочных", у Йовича обнаружили тендинит приводящей мышцы правой ноги.

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Официальные сроки восстановления не сообщаются, однако СМИ предполагают, что серб пропустит минимум 2-3 недели. Кроме Йовича, игру пропустит Вальверде, однако Мадрид может рассчитывать на Серхио Рамоса и Карима Бензема.

Добавим, что в текущем сезоне сербский нападающий провел 5 матчей, но без результативных действий.

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