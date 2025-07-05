Реал и Боруссия Д сыграют в четвертьфинале Клубного ЧМ-2025. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию матча – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Реал – Боруссия Д на Мет-Лайф Стедиуме начнется в 23:00 по киевскому времени. Посмотреть игру вживую можно на MEGOGO по подпискам "Оптимальная", "Спорт", "Максимальная" и "MEGOPACK XL". Бесплатная трансляция доступна на платформах Суспільне Спорт и местных каналах Общественного. "Футбол 24" опишет главные события в текстовом онлайне.

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Андрей Лунин снова оказался в запасе. Украинский голкипер ни разу не выходил на поле во время турнира. Килиан Мбаппе также оказался вне основы.

Стартовый состав Реала: Куртуа, Трент, Рюдигер, Чуамени, Хёйсен, Фран Гарсия, Вальверде, Гюлер, Беллингем, Гонсало, Винисиус.

Стартовый состав Боруссии Д: Кобель, Бенсебаини, Антон, Сюле, Свенссон, Гросс, Забитцер, Руерсон, Адееми, Брандт, Гирасси.