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Реал – Барселона: Зидан и его игроки получили особую мотивацию перед Эль Класико

15:52 124 Читати українською
Реал – Барселона: Зидан и его игроки получили особую мотивацию перед Эль Класико
Зидан и Перес / Сайт Реала

Президент Реала Флорентино Перес решил встретиться с главным тренером Зинедином Зиданом и его подопечными перед матчем 26 тура Примеры против Барселоны.

 

Босс мадридцев решил поддержать команду перед битвой с принципиальным соперником, информирует Marca.

Реал – Барселона: мадридцы определились с заявкой на Эль Класико

Перес заверил, что доверяет Зидану и не будет делать резких выводов даже в случае неудачного исхода Эль Класико. Форма "сливочных" в феврале не слишком впечатляет – команда вылетела из Кубка Испании, потеряла преимущество над Барселоной в чемпионате и дома уступила Манчестер Сити в рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов.

Напомним, Барселона и Реал сегодня (1 марта) встретятся в 26 туре Ла Лиги. Начало в 22:00. Мадридцы уступают команде Сетьена 2 очка.

Реал Мадрид – Барселона: анонс Эль Класико, от которого зависит судьба титула

blog_ava
Реал Мадрид – Барселона: анонс Эль Класико, от которого зависит судьба титула
09:00
520
Теги
Флорентино Перес Зинедин Зидан Зинедин Зидан Реал Мадрид - Барселона Реал Мадрид Реал Мадрид Испания
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