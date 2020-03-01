Реал – Барселона: Зидан и его игроки получили особую мотивацию перед Эль Класико

Президент Реала Флорентино Перес решил встретиться с главным тренером Зинедином Зиданом и его подопечными перед матчем 26 тура Примеры против Барселоны.

Босс мадридцев решил поддержать команду перед битвой с принципиальным соперником, информирует Marca.

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Перес заверил, что доверяет Зидану и не будет делать резких выводов даже в случае неудачного исхода Эль Класико. Форма "сливочных" в феврале не слишком впечатляет – команда вылетела из Кубка Испании, потеряла преимущество над Барселоной в чемпионате и дома уступила Манчестер Сити в рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов.

Напомним, Барселона и Реал сегодня (1 марта) встретятся в 26 туре Ла Лиги. Начало в 22:00. Мадридцы уступают команде Сетьена 2 очка.

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