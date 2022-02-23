Поединок Реал – Барселона в рамках 29 тура Ла Лиги состоится 20 марта. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по киевскому времени.

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Стоит отметить, что это будет третья и последняя встреча испанских гигантов в нынешнем сезоне. Ранее Реал обыграл Барселону и в первом круге чемпионата, и в полуфинале Суперкубка Испании. Из национального Кубка обе команды уже вылетели, а в Европе продолжают борьбу в разных турнирах.

К слову, после 25 сыгранных туров Реал возглавляет турнирную таблицу испанской Ла Лиги, а Барселона расположилась на четвертой строчке. Мадридцы опережают каталонцев на 15 очков, но сыграли на один матч больше.

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