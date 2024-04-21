Реал – Барселона: составы и онлайн-трансляция матча – Лунин сыграет с первых минут в Эль-Класико
20:53 - Читати українською
Реал сыграет с Барселоной в 32 туре чемпионата Испании 2023/24. Стартовые составы и ссылки на онлайн-трансляцию матча смотрите в этой новости на "Футбол 24".
Стартовый свисток матча Реал – Барселона прозвучит в 22:00 по киевскому времени. Прямая трансляция на платформе MEGOGO. За основными событиями также можно следить в текстовом онлайне Футбол 24.
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Андрей Лунин, как всегда, выйдет в основе команды Карло Анчелотти. Сейчас "сливочные" лидируют в турнирной таблице Ла Лиги с 78 баллами. Барселона расположилась на восьмой строчке и отстает от Реала на восемь пунктов.
Стартовые составы:
Реал:
Барселона:
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