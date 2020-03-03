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Реал – Барселона: Ривалдо назвал игрока, который бы помог Месси и компании избежать поражения

00:47 33 Читати українською
Реал – Барселона: Ривалдо назвал игрока, который бы помог Месси и компании избежать поражения
Реал – Барселона / Фото Marca

Легенда Барселоны Ривалдо поделился впечатлениями от поединка 26-го тура Примеры против Реала (0:2).

71’ Жуниор Винисиус
90+2’ Мариано Диас
 
71’ Жуниор Винисиус
90+2’ Мариано Диас

"Барсе не хватает Суареса, а когда он отсутствует всю ответственность перекладывают на Месси. Когда команда проигрывает, все спрашивают, что случилось с Месси? Он всегда являются мишенью для разочарованных фанатов, когда дела идут не так хорошо, но это несправедливо.

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Без Луиса Суареса Барселона много проигрывает, потому что, кроме Месси, у них нет другого игрока, способного удивить противников. Уругваец много работает и терроризирует оборону противника своей смелостью.

На данный момент Месси – единственный игрок Барселоны, который берет на себя ответственность за мяч, бьет из-за пределов штрафной и пытается вывести из равновесия защитников соперника. Похоже, никто в команде не способен помочь ему в этом деле", – цитирует Ривалдо Betfair.

Напомним, Суарес продолжает восстанавливаться от травмы и рискует пропустить остаток сезона. После 26-ти туров Ла Лиги Реал опережает каталонцев на одно очко.

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Теги
Лионель Месси Лионель Месси Луис Суарес Луис Суарес Барселона Барселона Испания Ривалдо Реал Мадрид - Барселона
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