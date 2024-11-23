Во время Эль-Класико, в котором Барселона одержала убедительную победу 4:0, фанаты Реала выражали расизм в адрес темнокожих игроков “кулес”, в частности Ламина Ямала и Рафиньи.

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Инцидент произошел тогда, когда игроки Барселоны праздновали гол 17-летнего испанца, а несколько болельщиков начали выполнять обезьяньи жесты и выражать дискриминационные высказывания.

Благодаря реакции полиции и тщательному анализу изображений с матча, удалось идентифицировать трех человек, причастных к этому инциденту, сообщает Policіa Nacional. Среди них – один несовершеннолетний. Задержанные переданы в судебные органы, где им грозит уголовная ответственность за расистские высказывания.