Реал – Барселона: полиция задержала трех фанатов, которые издевались над Рафиньей и Ямалом
Некоторые фанаты Реала понесут ответственность за оскорбления в отношении темнокожих игроков Барселоны.
Во время Эль-Класико, в котором Барселона одержала убедительную победу 4:0, фанаты Реала выражали расизм в адрес темнокожих игроков “кулес”, в частности Ламина Ямала и Рафиньи.
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Инцидент произошел тогда, когда игроки Барселоны праздновали гол 17-летнего испанца, а несколько болельщиков начали выполнять обезьяньи жесты и выражать дискриминационные высказывания.
Благодаря реакции полиции и тщательному анализу изображений с матча, удалось идентифицировать трех человек, причастных к этому инциденту, сообщает Policіa Nacional. Среди них – один несовершеннолетний. Задержанные переданы в судебные органы, где им грозит уголовная ответственность за расистские высказывания.