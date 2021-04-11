Сразу после завершения поединка Пике вышел на газон, чтобы высказать свои претензии к работе Хиля Мансано в матче Реал – Барселона, сообщает Marca.

Реал – Барселона – 2:1 – видео голов и обзор матча

Кроме того, что "блаугранас" были возмущены неназначенным пенальти после падения Брейтуэйта в борьбе с Менди, Пике не мог понять, почему судья не компенсировал больше игрового времени, ведь арбитр столкнулся с проблемами с аудиотехникой среди матча. Делегат матча Карлос Наваль отправил Пике в раздевалку, но тот не перестал выражать свое возмущение действиями арбитра.

Напомним, Реал в меньшинстве удержал победу над Барселоной (2:1) и вырвался на первое место в чемпионате, набрав 66 очков. Столько же в активе Атлетико, который уступил "сливочным" ранее и опустился на вторую строчку, а каталонцы пока третьи с 65 пунктами.

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