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Реал – Барселона: Месси против проклятия супермена, в которое сложно поверить

17:41 255 Читати українською
Реал – Барселона: Месси против проклятия супермена, в которое сложно поверить
Реал Мадрид – Барселона: удастся ли Месси побороть свой кошмар?
Тарас Котив Тарас Котив

Лионель Месси забил 50 голов за 71 матч Кубка Испании. Перед решающей битвой против Реала за финал Копа дель Рей Барса возлагает на 31-летнего аргентинца главные надежды. Однако есть один исторический нюанс.

Сегодня, 27-го февраля, в 22:00 интерес значительной части планеты снова на пару часов завоюет противостояния Реал Мадрид – Барселона. Каталонцы вынуждены забивать после домашней ничьей 1:1 в первом полуфинале Кубка Испании. Справятся ли с этой задачей Месси и компания? Мадридское издание Marca красиво акцентирует внимание на уязвимом месте лучшего бомбардира в истории Эль Класико. Матчи против "королей" в Кубке Испании стали для Лео чем-то вроде криптонита для Супермена – фактически единственной ахиллесовой пяты, которая должно быть у каждого мифологизированного героя.

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Он является безапелляционно самым крутым бомбардиром за весь период дуэлей главных команд Мадрида и Каталонии. Из тех, кто до сих пор играет за Реал или Барсу, Месси может обогнать (и то крайне теоретически) только Луис Суарес (10 голов). Лионель забил в Класико в рамках всех турниров невероятные 26 мячей за 39 матчей, оставив далеко позади всех легенд клубов и даже Криштиану Роналду (18). Казалось бы, вот оно – смертельное оружие, которое принесет путевку в финал Копы. Но в действительности не все так просто.

Практически всегда, с тех пор как Эрнесто Вальверде возглавил Барселону, Месси был главным спасителем в безнадежных ситуациях. Этот аргентинский супермен регулярно выводил "сине-гранатовых" из полного мрака, как это было, в частности, на последних выходных во всегда проблемной Севилье. Лео держит свой пиковый уровень так, как может мало кто из спортсменов во всем мире. Выпускник клубной академии Ла Масии, впрочем, имеет на клубном и международном уровне два непреодолимых препятствия. И это уже в значительной мере момент из тонкого мира психологии, потому что он неоднократно демонстрировал, что для него не существует ничего невозможного на поле.

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Ему нужно будет преодолеть это препятствие в среду, чтобы повести команду Вальверде за очередным титулом. Лидер Барселоны в рамках Кубка Испании забивает в среднем 0,70 гола за игру. От него пострадало в общей сложности 22 команды из 24-х возможных, но среди них нет... Реала. Больше всего от него намучались Атлетик, Хетафе (по 6 раз) и другой мадридский клуб Атлетико (5). Каждому сопернику досталось как минимум по одному голу, кроме Граменета, с которым еще в далеком 2004-м играл лишь раз, и того же Реала.

Это уже не первый барьер, который долго не давался Лео. Ранее был 10-матчевый отрезок без голов в матчах на поле команд английской Премьер-лиги, который удалось прервать против Манчестер Сити в феврале 2014-го. Теперь он с 8-й попытки будет пытаться прервать свою мрачную сухую серию дуэлей с Реалом в Кубке Испании. Это действительно какой-то мистический феномен, если учитывать, сколько всего он выиграл и принес Барселоне своими голами в нереальном для простого человека количестве.

Он не забивал в кубковых противостояниях... в дебютной игре против Граменета и в 7-и матчах против Мадрида. При этом Реал – одна из любимых его жертв, особенно на Сантьяго Бернабеу, где забил 15 раз в чемпионате Испании и еврокубках. В рамках же Кубка Короля аргентинец побеждал "королей" только раз – 7 лет назад это был первый четвертьфинал и именно бой в Мадриде, где во всех других турнирах он забивает принципиальному сопернику больше, чем на Камп Ноу. В свою очередь в пассиве Месси сразу 3 фиаско, два из которых в финалах. Это треть от всех поражений в Кубке Испании.

В разное время голкиперы Реала Икер Касильяс, Диего Лопес и Навас останавливали Лео на его кубковом пути. Они присоединились к Хуану Карлосу Кастилье – малоизвестному экс-голкиперу клубов из второго и третьего дивизионов, который сделал это первым. Навас должен противостоять Месси и в этот вечер. Реал является 4-й любимой жертвой "Ла Пульги", тешат себя фанаты Барселоны в день решающего полуфинала. Больше, чем в воротах мадридских "сливочных" (26), Месси отмечался только против Валенсии (27), Атлетико (28) и Севильи (космические 36 голов за 37 матчей).

Забить наконец-то и выбить Реал Солари из Кубка будет сверхсложной задачей – Барселона Вальверде по результатам вовсе не превосходит своего соперника, если принимать во внимание сугубо период правления аргентинского тренера. Это будет один из первых финалов сезона – за 3 месяца до конца и решающей битвы за Копу. На что он будет похож? На матч Лео как беспомощного лидера сборной Аргентины, с которой так ничего и не выиграл, или же финал безжалостного снайпера Барсы – все в значительной степени зависит от него. На кону не только титул, но и импульс к победе в Примере, ведь уже спустя несколько дней какая-то из команд подойдет к чемпионатному Класико с психологическим преимуществом триумфатора.

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Кубок Испании1/2 финала, ответные матчи

Реал Мадрид - Барселона: Среда 27 февраля 2019

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