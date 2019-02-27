Реал – Барселона: Месси против проклятия супермена, в которое сложно поверить

Лионель Месси забил 50 голов за 71 матч Кубка Испании. Перед решающей битвой против Реала за финал Копа дель Рей Барса возлагает на 31-летнего аргентинца главные надежды. Однако есть один исторический нюанс.

Сегодня, 27-го февраля, в 22:00 интерес значительной части планеты снова на пару часов завоюет противостояния Реал Мадрид – Барселона. Каталонцы вынуждены забивать после домашней ничьей 1:1 в первом полуфинале Кубка Испании. Справятся ли с этой задачей Месси и компания? Мадридское издание Marca красиво акцентирует внимание на уязвимом месте лучшего бомбардира в истории Эль Класико. Матчи против "королей" в Кубке Испании стали для Лео чем-то вроде криптонита для Супермена – фактически единственной ахиллесовой пяты, которая должно быть у каждого мифологизированного героя.

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Он является безапелляционно самым крутым бомбардиром за весь период дуэлей главных команд Мадрида и Каталонии. Из тех, кто до сих пор играет за Реал или Барсу, Месси может обогнать (и то крайне теоретически) только Луис Суарес (10 голов). Лионель забил в Класико в рамках всех турниров невероятные 26 мячей за 39 матчей, оставив далеко позади всех легенд клубов и даже Криштиану Роналду (18). Казалось бы, вот оно – смертельное оружие, которое принесет путевку в финал Копы. Но в действительности не все так просто.

Практически всегда, с тех пор как Эрнесто Вальверде возглавил Барселону, Месси был главным спасителем в безнадежных ситуациях. Этот аргентинский супермен регулярно выводил "сине-гранатовых" из полного мрака, как это было, в частности, на последних выходных во всегда проблемной Севилье. Лео держит свой пиковый уровень так, как может мало кто из спортсменов во всем мире. Выпускник клубной академии Ла Масии, впрочем, имеет на клубном и международном уровне два непреодолимых препятствия. И это уже в значительной мере момент из тонкого мира психологии, потому что он неоднократно демонстрировал, что для него не существует ничего невозможного на поле.

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Ему нужно будет преодолеть это препятствие в среду, чтобы повести команду Вальверде за очередным титулом. Лидер Барселоны в рамках Кубка Испании забивает в среднем 0,70 гола за игру. От него пострадало в общей сложности 22 команды из 24-х возможных, но среди них нет... Реала. Больше всего от него намучались Атлетик, Хетафе (по 6 раз) и другой мадридский клуб Атлетико (5). Каждому сопернику досталось как минимум по одному голу, кроме Граменета, с которым еще в далеком 2004-м играл лишь раз, и того же Реала.

Это уже не первый барьер, который долго не давался Лео. Ранее был 10-матчевый отрезок без голов в матчах на поле команд английской Премьер-лиги, который удалось прервать против Манчестер Сити в феврале 2014-го. Теперь он с 8-й попытки будет пытаться прервать свою мрачную сухую серию дуэлей с Реалом в Кубке Испании. Это действительно какой-то мистический феномен, если учитывать, сколько всего он выиграл и принес Барселоне своими голами в нереальном для простого человека количестве.

Он не забивал в кубковых противостояниях... в дебютной игре против Граменета и в 7-и матчах против Мадрида. При этом Реал – одна из любимых его жертв, особенно на Сантьяго Бернабеу, где забил 15 раз в чемпионате Испании и еврокубках. В рамках же Кубка Короля аргентинец побеждал "королей" только раз – 7 лет назад это был первый четвертьфинал и именно бой в Мадриде, где во всех других турнирах он забивает принципиальному сопернику больше, чем на Камп Ноу. В свою очередь в пассиве Месси сразу 3 фиаско, два из которых в финалах. Это треть от всех поражений в Кубке Испании.

В разное время голкиперы Реала Икер Касильяс, Диего Лопес и Навас останавливали Лео на его кубковом пути. Они присоединились к Хуану Карлосу Кастилье – малоизвестному экс-голкиперу клубов из второго и третьего дивизионов, который сделал это первым. Навас должен противостоять Месси и в этот вечер. Реал является 4-й любимой жертвой "Ла Пульги", тешат себя фанаты Барселоны в день решающего полуфинала. Больше, чем в воротах мадридских "сливочных" (26), Месси отмечался только против Валенсии (27), Атлетико (28) и Севильи (космические 36 голов за 37 матчей).

Забить наконец-то и выбить Реал Солари из Кубка будет сверхсложной задачей – Барселона Вальверде по результатам вовсе не превосходит своего соперника, если принимать во внимание сугубо период правления аргентинского тренера. Это будет один из первых финалов сезона – за 3 месяца до конца и решающей битвы за Копу. На что он будет похож? На матч Лео как беспомощного лидера сборной Аргентины, с которой так ничего и не выиграл, или же финал безжалостного снайпера Барсы – все в значительной степени зависит от него. На кону не только титул, но и импульс к победе в Примере, ведь уже спустя несколько дней какая-то из команд подойдет к чемпионатному Класико с психологическим преимуществом триумфатора.

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