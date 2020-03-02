Реал – Барселона: Месси имеет катастрофическую статистику в матчах против мадридцев после ухода Роналду

Форвард Барселоны Лионель Месси не смог отличиться голом в центральном матче 26-го тура чемпионата Испании против Реала (0:2).

Лионель Месси не может отличиться в воротах Реала после ухода Криштиану Роналду из Мадрида.

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Лео провел 5 матчей против Реала без португальца, однако в одном не смог забить. Интересно, что Месси забивал в ворота "сливочных" в мае 2018 года в последнем Класико против Роналду. Тогда поединок завершился 2:2, а за Реал отличился Криштиану.

Напомним, Реал переиграл Барселону (2:0) в Эль Класико и возглавил турнирную таблицу чемпионата Испании.

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