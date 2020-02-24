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Реал – Барселона: матч будет обслуживать самый скандальный арбитр Испании

19:21 3 Читати українською
Реал – Барселона: матч будет обслуживать самый скандальный арбитр Испании
Матеу Лаос и Лионель Месси / Фото sportlife

Похоже, во время центрального поединка 26-го тура Примеры Реал – Барселона будет весело.

 

Испанского арбитра Антонио Матеу Лаоса назначили главным рефери Эль Классико, сообщает официальный сайт местной федерации футбола.

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42-летний арбитр известный своим одиозным поведением. Лаос славится своей игрой на публику, непринужденными спорами с игроками, желанием всегда находиться на первом плане. В то же время, для него нет авторитетов на поле и он не стесняется раздавать карточки даже звездам.

Перед матчем 26-го тура Ла Лиги Барселона лидирует в турнирной таблице опережая Реал на два очка. Эль Класико состоится первого марта, начало в 22:00.

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