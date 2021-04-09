Команда Зинедина Зидана в скромной комплектации подходит к одному из решающих поединков сезона.

"Сливочные" включили 19 игроков в заявку на поединок 30-го тура Ла Лиги, сообщает официальный Twitter клуба. Уже стабильно в списке украинец Андрей Лунин.

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А вот не нашлось места в заявке Эдену Азару, который накануне восстановился от травмы и приступил к тренировкам. Ожидаемым является отсутствие капитана Серхио Рамоса, который травмировался в лагере сборной Испании, и защитника Рафаэля Варана, у которого обнаружили коронавирус.

Напомним, матч Реал – Барселона состоится уже завтра (10 апреля), начало в 22:00. Соперники подходят к поединку на 3-м и 2-м местах соответственно, разница между командами составляет два очка.

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