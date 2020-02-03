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Реал – Барселона: Ла Лига утвердила дату Эль Класико

18:19 37 Читати українською
Реал – Барселона: Ла Лига утвердила дату Эль Класико
Реал – Барселона / Marca

Испанская Ла Лига составила график матчей 26-го тура чемпионата, среди которых выделяется встреча двух грандов – Реала и Барселоны.

 

Мадридский Реал и Барселона встретятся 1 марта в рамках чемпионата Испании, информирует официальный сайт Ла Лиги.

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Уже известно и время начала игры – Эль Класико запланировано на 22:00. Добавим, что встреча первого круга пришлось переносить из-за беспорядков по всей Барселоне. Напомним, что тот поединок 10-го тура Ла Лиги завершился 0:0.

К слову, Реал лидирует в чемпионате Испании, имея в активе 49 пунктов. Барселона имеет 3 очка меньше.

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