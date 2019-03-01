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Реал – Барселона: команды объявили заявки на матч

1 марта 22:30 97 Читати українською
Реал – Барселона: команды объявили заявки на матч
Реал – Барселона: команды объявили заявки на матч

Реал и Барселона назвали игроков, которые смогут сыграть в матче 26-го тура чемпионата Испании.

Наставники команд очередного Эль Класико объявили вполне прогнозируемые заявки на матч, поэтому завтра соперники смогут сыграть сильнейшими составами.

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В заявке Реала присутствует капитан "сливочных" Серхио Рамос, который рискует пропустить поединок из-за травмы. А вот Кевин-Принс Боатенг не будет присутствовать даже на скамейке запасных каталонцев уже в четвертой игре подряд.

Матч Реал – Барселона состоится в субботу, 2 марта. Стартовый свисток на стадионе Сантьяго Бернабеу прозвучит в 21:45.

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Теги
Испания Реал Мадрид Реал Мадрид Барселона Барселона
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