Реал – Барселона: клаусула ориентировочного стартового состава каталонцев превышает 4,5 миллиарда евро

Руководство Барселоны прописывает в контрактах своих звезд космические суммы отступных.

ПСЖ летом 2017 совершил трансфер Неймара, заплатив за бразильца 222 млн евро. Барселона теперь пытается избежать таких ошибок. Каждое продление контракта игрока "сине-гранатовых" сопровождается установлением огромной клаусулы, сообщает Marca.

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Первым был Лео Месси, сумма выкупа которого составляет невероятные 700 миллионов евро. После аргентинца клаусула ряда игроков составляет полмиллиарда евро: Серхио Бускетс, Жерар Пике, Самуэль Умтити, Серхи Роберто и Жорди Альба. Таким образом завтра против Реала может выйти состав, потенциальная стоимость которого превышает 4.5 миллиарда евро.

Наименьшая сумма выкупа среди основных 11-и игроков у хорвата Ивана Ракитича, который до сих пор не смог договориться с каталонцами о продлении контракта.

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Матч Реал – Барселона состоится в субботу, 2 марта. Стартовый свисток на стадионе Сантьяго Бернабеу прозвучит в 21:45.