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Реал – Барселона: каталонцы сыграют в специальной ретро-форме

17:39 15 Читати українською
Реал – Барселона: каталонцы сыграют в специальной ретро-форме
Ривалдо / фото из соцсетей

Барселона в матче 26-го тура чемпионата Испании против Реала планирует сыграть в специальном комплекте формы.

Технический спонсор Барселоны компания Nike в честь 20-летия сотрудничества подготовила для команды ретро-комплект формы специально для Эль Классико, сообщает Daily Mail.

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Отмечается, что экипировка будет напоминать форму, в которой игроки Барселоны выступали в сезоне 1998/1999. Футболки поступят в продажу по цене 140 евро за аутентичную версию и 90 евро за реплику.

Матч Реал – Барселона состоится в пятницу, 2 марта. Стартовый свисток на стадионе Сантьяго Бернабеу прозвучит в 21:45.

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Теги
Испания Барселона Барселона Реал Мадрид Реал Мадрид Футбольная форма
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