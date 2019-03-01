Реал – Барселона: каталонцы сыграют в специальной ретро-форме

Барселона в матче 26-го тура чемпионата Испании против Реала планирует сыграть в специальном комплекте формы.

Технический спонсор Барселоны компания Nike в честь 20-летия сотрудничества подготовила для команды ретро-комплект формы специально для Эль Классико, сообщает Daily Mail.

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Отмечается, что экипировка будет напоминать форму, в которой игроки Барселоны выступали в сезоне 1998/1999. Футболки поступят в продажу по цене 140 евро за аутентичную версию и 90 евро за реплику.

Матч Реал – Барселона состоится в пятницу, 2 марта. Стартовый свисток на стадионе Сантьяго Бернабеу прозвучит в 21:45.

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