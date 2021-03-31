Защитник Жерар Пике вернулся в общую группу и готовится выйти на поле, сообщает Marca.

Азар пропустит Эль Класико из-за очередной травмы

Ветеран Барселоны получил травму в героическом матче полуфинала Кубка Испании против Севильи (3:0) и пропустил почти весь март. Возвращение Пике является крайне важным для "блаугранас", поскольку 10 апреля состоится последнее Класико в сезоне. Вероятно, 34-летнего центрбека поберегут в поединке с Вальядолидом (5 апреля), чтобы он спокойно готовился к Реалу.

Добавим, что каталонцы и "сливочные" не имеют права терять очки в чемпионате – отставание от Атлетико составляет 4 и 6 очков соответственно.

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