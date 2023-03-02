Левандовски в этот раз не сыграет / EFE

Каталонский клуб объявил заявку из 21 футболиста, отправившегося в Мадрид.

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Хави имеет 3 ощутимые потери перед очередным Класико сезона. Роберт Левандовски присоединился в лазарете к Усману Дембеле и Педри. Все трое – абсолютно основные игроки Барселоны в нынешнем сезоне. Подменить Левандовски может попробовать Ансу Фати, который восстановился после микроповреждения.

Напомним, поединок Реал – Барселона на Сантьяго Бернабеу начнется сегодня в 22:00 по киевскому времени. Ответный матч в Каталонии должен состояться 5 апреля.

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