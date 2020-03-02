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Реал – Барселона: каталонцы не смогли забить в Эль Класико в течении сезона Ла Лиги – такого не случалось 45 лет

10:23 58 Читати українською
Реал – Барселона: каталонцы не смогли забить в Эль Класико в течении сезона Ла Лиги – такого не случалось 45 лет
Реал – Барселона – 2:0 / Marca

Барселона ни разу не забила в ворота Реала в чемпионате Испании в сезоне 2019/20.

71’ Жуниор Винисиус
90+2’ Мариано Диас
 
71’ Жуниор Винисиус
90+2’ Мариано Диас

Барселона не смогла отличиться в воротах Реала в текущем сезоне, повторив свое историческое антидостижение.

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Последний раз такое случалось в сезоне 1974/75. Тогда мадридцы одержали победу 1:0 в первом поединке, а во втором расписали нулевую ничью в матче с каталонцами.

Напомним, Реал обыграл Барселону (2:0) благодаря голам Винисиуса и Мариано. Эта победа сделала мадридцев лидерами чемпионата Испании – "сливочные" на один пункт опережают каталонцев.

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Реал Мадрид Реал Мадрид Испания Барселона Барселона Реал Мадрид - Барселона Класико
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