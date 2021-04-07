Реал и Барселона узнали имя арбитра, который рассудит судьбоносное Эль Класико в рамках 30-го тура Ла Лиги.

Бригада Матеу Лаоса получила назначение на поединок 30-го тура Ла Лиги между Реалом и Барселоной, сообщает Radio Marca.

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Судейский Комитет рассматривал кандидатуры Де Бургоса Бенгоэчеа и Мунуеры Монтеры, однако решил изменить решение и выбрал Лаоса, который сегодня, 7 апреля, рассудит ПСЖ и Баварию. Добавим, что имя главного арбитра на Эль Классико официально объявят уже завтра.

Лаос славится своей игрой на публику, непринужденными спорами с игроками, желанием всегда находиться на первом плане. В то же время, для него нет авторитетов на поле и он не стесняется раздавать карточки даже звездам.

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