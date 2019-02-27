Реал – Барселона: Иско не попал в заявку "галактикос" на матч Кубка Испании

Главный тренер Реала Сантьяго Солари определился с исполнителями, которые смогут принять участие в матче Кубка Испании против Барселоны.
На полуфинальный Кубка Испании против Барселоны наставник Реала Сантьяго Солари возьмет 20 игроков. Отметим, что в списке отсутствует Иско, который не играет с 8 февраля из-за проблем со спиной. Кроме этого, Мариано, Вальехо и Браим Диас также не попали в заявку, сообщает AS.
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Вратари: Навас, Куртуа, Л. Зидан;
Защитники: Карвахаль, Рамос, Варан, Начо, Марсело, Одриосола, Регилон;
Полузащитники: Кроос, Модрич, Каземиро, Ф. Вальверде, Асенсио, Себальйос;
Форвард: Бензема, Бэйл, Васкес, Винисиус.
Напомним, первый полуфинальный поединок на Камп Ноу завершился вничью 1:1. Ответный матч сыграют на Сантьяго Бернабеу сегодня, 27 февраля. Начало встречи в 22 часа по Киеву.
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