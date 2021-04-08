"Месси способен сделать на поле все, с ним нужно действовать осторожно. Мы уже знаем, что он очень опасен. Еще у Барсы хороший вратарь.

Бензема признан лучшим игроком Ла Лиги в марте

Классико – это лучший матч в мире. Не только для меня, но и для всех нас, потому что в этой игре встречаются две команды с большой историей. Этот матч всегда имеет большое значение.

Нас ждет сложная игра. Мы встретимся с командой, которая любит владеть мячом, как и мы. Результат игры будет решаться в центре поля, как и в матче первого круга. Мы выйдем на поле, чтобы победить, потому что для нас это как финал.

Победитель Ла Лиги определится в конце чемпионата. Мы должны выйти на поле с таким настроением, будто нам предстоит провести финал", – цитирует Бензема Mundo Deportivo.

Очередное Классико состоится уже 10 апреля, начало в 22:00. Барселона и Реал подходят к поединку на 2-м и 3-м местах соответственно, разница между командами составляет два очка.

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