Реал – Барселона: Альба вернулся к тренировкам накануне Эль Класико

Защитник Барселоны Жорди Альба восстановился после недавнего повреждения и провел первую тренировку после травмы.

Барселона провела тренировку накануне центрального поединка 26-го тура чемпионата Испании, сообщает официальный твиттер каталонцев.

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Вместе с командой занимался и Жорди Альба, который получил повреждение в поединке 24-го тура против Хетафе. Испанец принял участие в первой части тренировки.

Отметим, что уже 1 марта состоится центральный матч чемпионата Испании Реал – Барселона, начало в 22:00.

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