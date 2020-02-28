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Реал – Барселона: Альба вернулся к тренировкам накануне Эль Класико

18:51 13 Читати українською
Реал – Барселона: Альба вернулся к тренировкам накануне Эль Класико
Жорди Альба / твиттер ФК Барселона

Защитник Барселоны Жорди Альба восстановился после недавнего повреждения и провел первую тренировку после травмы.

 

Барселона провела тренировку накануне центрального поединка 26-го тура чемпионата Испании, сообщает официальный твиттер каталонцев.

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Вместе с командой занимался и Жорди Альба, который получил повреждение в поединке 24-го тура против Хетафе. Испанец принял участие в первой части тренировки.

Отметим, что уже 1 марта состоится центральный матч чемпионата Испании Реал – Барселона, начало в 22:00.

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Испания Реал Мадрид - Барселона Жорди Альба Жорди Альба Барселона Барселона
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