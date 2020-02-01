Реал – Атлетико: Зидан оценил игру подопечных в дерби

Главный тренер Реала Зинедин Зидан остался доволен игрой против Атлетико (1:0) в рамках 22-го тура Ла Лиги.

"Мы очень довольны, мы рассчитывали на такой результат. Первый тайм выдался очень сложным, потому что соперник играл великолепно. Во второй половине мы добавили, действовали более интенсивно. Вина за игру в первом тайме лежит на мне. Не люблю делать замены в перерыве, но необходимо было что-либо менять.

Реал – Атлетико – 1:0 – видео гола и обзор матча

Мне пришлось заменить Иско и Крооса, потому что мне не нравилась наша игра. Но виноваты не футболисты, а я. Пришлось внести изменения, и это было сделано. Второй тайм был лучшим по всем показателям.

Мы были очень собранными как при владении мячом, так и без него. Мы создавали свободные зоны, быстро переводили мяч с одной части поля на другую, осуществляя лишь несколько прикосновений. Гол стал результатом быстрых действий. Я рад за них, поскольку они бьются на поле. Когда у нас возникают сложности, мы не опускаем руки.

Наша команда продолжает сражаться до конца, и аплодисменты фанатов в конце матча – лучшее тому подтверждение. Атлетико хорошо защищается. Нужно было играть более агрессивно. В дерби не обойтись без проблем, легких матчей не бывает. Но мы все же победили в очень важной игре, и нужно продолжать в том же духе.

По Бейла, то он был в моем распоряжении, но я выпустил других игроков. Однако он остается частью команды, и я рассчитываю на него до конца", – цитирует Бейла BBC.

Победа позволила Реалу закрепиться на первой строчке Примеры, оторвавшись от Барселоны на 6 очков.

Реал минимально переиграл Атлетико и оторвался от Барселоны на вершине Примеры